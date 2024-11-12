Diyarbakır'da 3 katlı binada yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da 3 katlı binada yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:40

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması ile yangın çıktı.

Yangın sonrası binayı saran yoğun duman nedeniyle 3. katta yaşayan Özkan A. (44) ve kızları Tuana (11) ile Elifsu A. (7) balkona çıkmak zorunda kaldı. Apartmanın diğer katlarında yaşayan Sultan A. (88) ve Meral A. (45) da dumandan dolayı dışarıya çıkamadı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları ise kask kamerası ile kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #diyarbakır

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