Diyarbakır’da 8 günlük 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilanı
Diyarbakır Dicle'de bazı bölgeler 8 gün boyunca "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesinde bazı bölgelerin 8 günlük "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, “Milli Güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgelerinde Diyarbakır Valiliğince 13 Kasım 2024 (dâhil) - 20 Kasım 2024 (dâhil) tarihleri arasında (8) sekiz gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.
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