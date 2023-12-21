Diyarbakır'da 32 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 32 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bugün Şanlıurfa'da da 145 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
5 Nisan Mahallesi'ndeki Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu'nun bazı öğrencilerinde, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.
32 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere götürüldü.
Müşahede altındaki öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.
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