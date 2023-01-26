Diyarbakır'da 8. kattan düşen otizmli Miran öldü
Diyarbakir'ın Kayapınar ilçesinde, 13 katlı binanın 8'inci katındaki balkondan düşen otizmli Miran Alkan (8), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Medya Mahallesi 633'üncü Sokak'taki sitede sabah saatlerinde iddiaya göre, otizmli Miran Alkan, annesi mutfakta kalvaltı hazırladığı sırada, balkondaki korkuluklara çıktı.
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Bu sırada dengesini kaybeden Miran, zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Miran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Miran'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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