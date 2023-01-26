Diyarbakır'da 8. kattan düşen otizmli Miran öldü

Diyarbakir'ın Kayapınar ilçesinde, 13 katlı binanın 8'inci katındaki balkondan düşen otizmli Miran Alkan (8), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 15:32
Diyarbakır'da 8. kattan düşen otizmli Miran öldü
Abone Ol google-news

Medya Mahallesi 633'üncü Sokak'taki sitede sabah saatlerinde iddiaya göre, otizmli Miran Alkan, annesi mutfakta kalvaltı hazırladığı sırada, balkondaki korkuluklara çıktı.

KURTARILAMADI

Bu sırada dengesini kaybeden Miran, zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Miran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Miran'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


diyarbakır Otizm

İlgili Haberler

Nesli tehlikedeki su samuru Diyarbakır'da ölü bulundu

Nesli tehlikedeki su samuru Diyarbakır'da ölü bulundu
Gaffar Okkan: Diyarbakırlıların 22 yıldır unutmadığı, öldürülen eski emniyet müdürü

Gaffar Okkan: Diyarbakırlıların 22 yıldır unutmadığı, öldürülen eski emniyet müdürü
Diyarbakır'da dehşet: Eşinin boğazını kestikten sonra sağlıkçıları eve alıp, kapıyı kilitlemiş

Diyarbakır'da dehşet: Eşinin boğazını kestikten sonra sağlıkçıları eve alıp, kapıyı kilitlemiş

En Çok Okunan Haberler