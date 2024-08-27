Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın evi yakınlarında kaybolmasıyla ilgili neler biliniyor?

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:58

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:58

AFAD Çevredeki su kanalında da araştırma yapılıyor.

Diyarbakır’da, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran adlı 8 yaşındaki kız çocuğundan, o günden bu yana haber alınamıyor.

Narin, gün içinde gittiği Kur’an kursundan ayrıldıktan bir süre sonra ortadan kaybolmuştu.

Çocuğu arama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Olayla ilgili merak edilenleri inceledik.

Ne zaman ve nasıl kayboldu?

Narin Güran ailesiyle birlikte Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşıyordu.

Ailesinin aktardığına göre çocuk, öğle yemeğinden sonra Kur'an kursuna gitti.

Ancak Narin kurstan sonra eve dönmedi.

Ailesi, kızlarının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine çocuklarını aramaya başladıklarını belirtiyor.

Aile çocuklarından haber alamaması üzerine yetkililere başvurdu.

Bunun ardından çocuğu arama çalışmaları başlatıldı.

Mahalle ve çervesinde yapılan arama çalışmaları dışında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesindeki dalgıçlar da 20 kilometrelik sulama kanalında çalışma yürüttü.

AFAD’a akredite kurumlar da sahada çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterler çalışmalara havadan destek veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de çalışmalarda yer alıyor.

Çalışmalar kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan binlerce araç arandı ve onlarca kişinin ifadesi alındı.

Çevredeki sazlık, bataklık ve tarlalarda da arama yapıldı.

AFAD Çalışmalara AFAD'a akredite gönüllü kuruluşlar da katılıyor.

Diyarbakır Valiliği'nden iddialarla ilgili açıklamalar

Arama faaliyetleri devam ederken çocuğun evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde bulunan kan lekeleri, yetkililer tarafından incelendi.

Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında kan lekelerinin çocuğa ait olduğu yazılmakla birlikte Valilik bu iddiaları yalanladı.

Valilik, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, söz konusu kan lekelerinin mahalle sakinlerin bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiğini aktardı.

Valilik’ten aynı gün yapılan ikinci bir açıklamada ise bazı sosyal medya hesaplarında çocuğun bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

AFAD Tavşantepe, Diyarbakır Havalimanı'na yakın bir bölgede yer alıyor.

‘Hiçbir delilin çıkmaması bizi şüphelendiren bir durum’

BBC Türkçe'ye konuşan Amed Radyo TV Genel Yayın Yönetmeni Ferat Mehmetoğlu, olayın yaşandığı Tavşantepe’nin, Diyarbakır’ın merkezine yakın olmadığını, statüsü mahalle olmakla birlikte halk arasında köy olarak bilinen bir yer olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda çocuğun akrabası olan Mehmetoğlu, başından itibaren de olayı takip ediyor.

Mehmetoğlu, “Narin Kur’an kursundan çıkınca diğer çocuklara eve gideceğini söylemiş. Cami ile ev arası çok uzak değil” diyor.

Haber ajanslarının aktardığına göre mahalledeki okula ait güvenlik kamerası görüntüleri, Narin'in kurstan sonra saat 15.15 civarında çocuğun dört arkadaşıyla yürüdüğünü gösteriyor.

Bunun dışında kamuoyuna yansımış bir görüntüsü bulunmuyor.

Arkadaşlarının söylediğine göre Narin daha sonra gruptan ayrılarak eve doğru tepelik patika yola girdi ve sonra da kendisinden haber alınamadı.

Gazeteci Mehmetoğlu, aile üyelerini aktardığına göre ailenin bir husumet durumunun olmadığını ayrıca bölgede kan davası gibi olaylarda genelde kız çocuklarının hedef alınmadığını söylüyor.

Çevrede bir su kanalı olduğunu belirten Mehmetoğlu, ancak bu kanalın çocuğun yol güzergahında olmadığını, buralara gitmesi için yolunu değiştirmiş olması gerektiğini belirtiyor.

Kanalda yapılan aramalarda henüz hiçbir bulguya rastlanmadığını da ekliyor.

Mehmetoğlu kendisine aktarıldığı üzere şu an kadar aileyi herhangi bir şekilde fidye veya tehdit için arayan olmadığını da belirtiyor.

Bütün bu şartları değerlendiren Mehmetoğlu, "Şu ana kadar hiçbir delilin çıkmaması bizi şüphelendiren bir durum” diyor.

Ayrıca arama çalışmalarının çok kalabalık ekipler tarafından yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ekliyor.

Diyarbakır Valiliği de Valilik koordinasyonunda geniş çaplı arama faaliyetlerinin titizlikle devam ettiğini açıkladı.