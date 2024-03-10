Diyarbakır’da abileri tarafından darbedilen kadının yardım çığlığı: ‘Can güvenliğim yok’

Türkiye'de kadına yönelik şiddet bitmiyor. Diyarbakır’da yaşayan S.C. isimli kadın, iddiaya göre 3 Mart’ta evde çıkan bir tartışmanın ardından ablasıyla birlikte ağabeyi B.C. tarafından darbedildi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00
Diyarbakır’da abileri tarafından darbedilen kadının yardım çığlığı: ‘Can güvenliğim yok’
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Diyarbakır’da yaşayan S.C. isimli kadın, iddiaya göre 3 Mart’ta evde çıkan bir tartışmanın ardından ablasıyla birlikte ağabeyi B.C. tarafından dövüldü.

Ertesi gün darp raporu almak ve ağabeyinden şikâyetçi olmak için ablasıyla evden çıkan S.C. yine şiddete maruz kaldı.

Ağabeyinin kendilerini sokak ortasında dövdüğünü söyleyen S.C. yaşananları şöyle anlattı:

“Ablamla Adli Tıp’a gitmek için evden çıktık. Durağa varamadan ağabeyim B.C’nin, sokakta bizi darp etmek için beklediğini fark ettik. Ablam ve ben koşup kaçmaya başladık. Ablamı yakaladı, merdivenlerden aşağıya attı, tekmeledi. O an ablamın öldüğünü düşündüm. Başka eve sığındım. Polis ile sağlık görevlilerine haber verdim.”

TEHDİT EDİLİYOR

Ağabeyinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen S.C., “Mahkemeden vazgeçelim diye tehditler alıyoruz. Akrabalar aracılığıyla ‘Sonları televizyondaki cinayetler gibi olacak’ diye haber yolluyor. Annemi de ayrıca biz karakola gittikten sonra evde darp etmiş. ‘Kızlar davadan vazgeçmezlerse bu işin sonu cinayet olacak’ demiş. Ben öldürüleceğimi biliyorum ama asla davamdan vazgeçmeyeceğim. Altı kız kardeşiz. Çocukluğumuzdan beri abimler tarafından darp ediliyoruz” dedi.

S.C, adalet çağrısında bulunarak “Ablamların annemin ve benim can güvenliğim tehlikede. Bu kişilerin serbest kalmaması lazım” ifadelerini kullandı.

S.C, aralık ayında diğer abisi A.C. tarafından da darbedildiğini belirtti.


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