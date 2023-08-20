Diyarbakır'da iki aile 'barış yemeğinde' birbirine girdi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Diyarbakır Bismil'de kız kaçırma meselesi nedeniyle husumeti bulunan akrabaların bir araya geldiği 'barış yemeği'nde taş, sopa ve silahlı kavga çıktı. Kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken 3'ü ağır olmak üzere çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde barışmak için bir araya gelen akrabalar, ortalığı kan gölüne çevirdi. Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Tekel Mahallesinde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi.
18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi. Olayda yaralanan 23 kişiden 18 yaşındaki Arda Değer hayatını kaybetti.
UZUN NAMLULU SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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