Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir işletmede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ’da meydana gelen olayda E.T. ile İ.E, Alipaşa Mahallesi'ndeki işletmede tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T, İ.E'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.E, yaşamını yitirdi. Şüpheli E.T'nin Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.
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