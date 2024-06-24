Diyarbakır’da bazı işletmelerin şubelerine saldıran 16 kişi serbest bırakıldı
Diyarbakır’da bazı işletmelerin şubelerine saldırı düzenleyen 16 kişiden 15'i savcılıktan, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır’da bazı işletmelerin şubelerine saldırı düzenleyen 16 kişiden 15'i savcılıktan, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
22 Haziran akşamı Sur ve Kayapınar ilçelerindeki bazı zincir işletmelerin şubelerine, İsrail’in Gazze’deki katliamına tepki göstermek amacıyla bir grubun düzenlendiği saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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