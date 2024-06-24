Starbucks ve Burger King baskınından yeni görüntüler: Polis ve bekçiler 'görmezden' gelmiş!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:40

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:41

Diyarbakır'da bir grup, 22 Haziran'da Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubelerine saldırı düzenledi. Saldırganlar, içeride bulunan bazı kişileri darbetti.



İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Burger King ve Starbucks şubelerine İsrail aleyhine, "Cenk, cihat ve şehadet" sloganları atarak saldırılmasıyla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."

POLİS VE BEKÇİLER GÖRMEZDEN GELMİŞ

Son olarak 'tekbirli' baskınlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın ulaştığı görüntülere göre; Starbucks ve Burger King baskınına polis ve bekçilerin olayı görmelerine rağmen müdahale etmedikleri ortaya çıktı.