Diyarbakır'da belediye çalışanlarını 'silahla tehdit' soruşturmasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 14:59

Güncelleme: 06.01.2024 - 14:59

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Silvan Belediyesi'ne ait garaj amirliğine önceki gün saat 21.00 sıralarında terör örgütü PKK/KCK adına gelen, 1'i silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişinin, park halinde bulunan araçları yakacaklarını söyleyerek, personeli tehdit ettikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!



Çalışma kapsamında dün, 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda; şüphelilerin söz konusu gece kullandıkları belirlenen kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.