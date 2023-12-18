Evine davet etti: Tehditle 70 bin liralık kredi çekti!

Tekirdağ'da M.O. (27) sosyal medyadan tanışıp evine davet ettiği M.K. (23) C.P.K. (19) ve E.İ.'nin (19) bıçaklı, muştalı tehdidi ile 70 bin TL kredi çekti.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:03
Evine davet etti: Tehditle 70 bin liralık kredi çekti!
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.O., sosyal medyadan tanıştığı M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi evine davet etti.

Eve gelen 3 kişi, M.O. ile bir süre sohbet ettikten sonra bıçak ve muşta ile tehdit ederek telefon bankacılığı üzerinden 70 bin lira kredi çektirdi.

Parayı hesaplarına geçiren 3 kişi iddiaya göre, M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı.

TUTUKLANDILAR

M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 3 kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi saklandıkları evde yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.


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