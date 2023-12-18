Evine davet etti: Tehditle 70 bin liralık kredi çekti!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:03

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:05

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.O., sosyal medyadan tanıştığı M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi evine davet etti.

Eve gelen 3 kişi, M.O. ile bir süre sohbet ettikten sonra bıçak ve muşta ile tehdit ederek telefon bankacılığı üzerinden 70 bin lira kredi çektirdi.

Parayı hesaplarına geçiren 3 kişi iddiaya göre, M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı.

TUTUKLANDILAR

M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 3 kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi saklandıkları evde yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.