Diyarbakır'da bıçaklı kavga! 1 kişi öldü: Çok sayıda gözaltı...
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde dün akşam A.A. (67) ile birlikte yaşadığı kadının yeğenleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kavgada ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerce E.V. (37), V.A. (26), L.İ. (54), G.İ. (35), R.İ. (53), G.V. (40) ve N.A. (28) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #112 Acil #diyarbakır
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