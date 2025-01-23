Diyarbakır'da bir şahıs yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı!
Sur ilçesinde Tuncay Tatlı adlı kişi, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde İnönü Bulvarı'nda öğle saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Tuncay Tatlı (44) adlı kişi, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan ile gözcülük yaptığı ileri sürülen şüpheli kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Tatlı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır #saldırı #silah #şüpheli
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