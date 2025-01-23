Şişli'de yolda yürüyen kardeşler silahlı saldırıya uğradı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:16

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:16

İstanbul Şişli Yayla Mahallesi’nde sokakta yürüyen Önder S. ve Cemil S. kardeşler, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Olay sırasında şüpheli, kardeşlere birkaç el ateş açtıktan sonra kaçtı. Saldırının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumu kritik.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede silahlı saldırı sırasında park halindeki iki araca da mermilerin isabet ettiğini tespit etti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan saldırganın yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.