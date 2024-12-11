Diyarbakır'da büyük panik: Petrol kuyusunda yangın çıktı!
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi’nde bulunan bir petrol kuyusunda gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
KUYUDA HASAR OLUŞTU
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaralanan olmazken kuyuda hasar oluştu.
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