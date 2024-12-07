Diyarbakır’da yoğun sis ulaşımı aksattı: Uçuşlar iptal edildi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 10:15

Güncelleme: 07.12.2024 - 10:15

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hem kara hem de hava ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle bazı İstanbul ve Ankara uçuşları iptal edilirken, bazı seferlerin ise gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı. Karayolunda seyreden sürücüler de düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin gün içinde etkisini azaltmasının beklendiğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.