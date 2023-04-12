Diyarbakır'da çay taştı, bahçeler su altında kaldı
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan yağmurda taşan Sinek Çayı’nın kenarındaki birçok çay bahçesini su bastı.
Çermik ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ilçeden geçen Sinek Çayı taştı. Çay kenarındaki birçok çay bahçesi su altında kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu