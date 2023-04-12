Diyarbakır'da çay taştı, bahçeler su altında kaldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan yağmurda taşan Sinek Çayı’nın kenarındaki birçok çay bahçesini su bastı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:52
Diyarbakır'da çay taştı, bahçeler su altında kaldı
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Çermik ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ilçeden geçen Sinek Çayı taştı. Çay kenarındaki birçok çay bahçesi su altında kaldı.


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