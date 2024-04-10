Diyarbakır'da çocukların kavgasında kan aktı: Yaralılar var!
Bismil ilçesinde yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, iki kişinin yaralandığı aktarıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Altıok Mahallesi Emniyet Caddesi'nde akşam saatlerinde bıçaklı kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; yaşları 18’den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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