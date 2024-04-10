Diyarbakır'da çocukların kavgasında kan aktı: Yaralılar var!

Bismil ilçesinde yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, iki kişinin yaralandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 08:31
Diyarbakır'da çocukların kavgasında kan aktı: Yaralılar var!
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Altıok Mahallesi Emniyet Caddesi'nde akşam saatlerinde bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yaşları 18’den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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