Diyarbakır'da çocukların kavgasında kan aktı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 10.04.2024 - 08:31

Güncelleme: 10.04.2024 - 08:31

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Altıok Mahallesi Emniyet Caddesi'nde akşam saatlerinde bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yaşları 18’den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.