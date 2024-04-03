Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Ceylanpınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri kadın 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:34
Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var!
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Muratlı Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile kavga etti.

Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada M.Ç. ve A.Ç. adlı şahıslar silahla, H.E. adlı kadın ise bıçakla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan M.Ç., Şanlıurfa’ya sevk edildi.

3 GÖZALTI!

Mahalleye giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen Ahmet Z., İbrahim Z. ve Ali Z.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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