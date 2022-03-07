Diyarbakır'da deprem!
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli verilerine göre merkez üssü Diyarbakır / Ağıllı - Kulp'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İlk verilere göre depremin derinliği 5.0 KM olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 7, 2022
AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) https://t.co/ExFf936Zpx
07.03.2022, 12:03:34 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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