Diyarbakır'da deprem!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 12:37
Diyarbakır'da deprem!
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Kandilli verilerine göre merkez üssü Diyarbakır / Ağıllı - Kulp'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk verilere göre depremin derinliği 5.0 KM olarak belirlendi. 


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