Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: Silah ve mühimmat ele geçirildi!

Bismil ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli N.A. hakkında tutuklama kararı verildi.

Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: Silah ve mühimmat ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:51

Bismil Asayiş Büro Amirliği ile Amasya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma dahilinde, kimliği tespit edilen şüpheli N.A.’nın (40) Şentepe Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda birçok dijital dokümana el konulurken, bir adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 şarjörü, 28 adet 7.62 çapında fişek ve 400 adet 9.19 çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli N.A., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildi adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #Bismil #Operasyon #Mühimmat #dolandırıcılık

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