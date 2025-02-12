157 dolandırıcılık suçundan aranıyordu: 'Sahte pasaportla' yakalandı

Mersin’de 157 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan şahıs, havalimanında sahte pasaportla yakalandı.

157 dolandırıcılık suçundan aranıyordu: 'Sahte pasaportla' yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 17:39

Edinilen bilgiye göre, yabancı ülkeye ait adına düzenlenmiş sahte kimlikle Uluslararası Çukurova Havalimanı’na gelen M.B.’nin durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın ibraz ettiği Türk pasaportunun kimlik sayfası bölümünün sahte olduğunu ve pasaport seri numarasının da başka bir şahsın pasaportuna ait olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, M.B.’nin 157 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını tespit etti. Şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Mersin #dolandırıcılık

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