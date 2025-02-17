Diyarbakır'da düğün salonunun önü savaş alanına döndü: Yaralılar var!
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir düğün salonu önünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgi inceleme başlattı.
Diyarbakır Bağcılar'da Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı’nda bir düğün salonuna gelen davetliler arasında salonun önünde belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yakınları tarafından araçla kentteki hastanelere götürüldü.
Etiketler: #diyarbakır #düğün salonu #silahlı kavga
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