Diyarbakır'da düğün salonunun önü savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 07:48

Güncelleme: 17.02.2025 - 08:09

Diyarbakır Bağcılar'da Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı’nda bir düğün salonuna gelen davetliler arasında salonun önünde belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yakınları tarafından araçla kentteki hastanelere götürüldü.



