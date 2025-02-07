SAMDOB 'Kanlı Düğün' balesini sanatseverlerle buluşturdu

Kanlı Düğün balesi Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

SAMDOB 'Kanlı Düğün' balesini sanatseverlerle buluşturdu
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:25

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Düğün" balesini sahneledi.

İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımının iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sahnelendi.

Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlendi.

Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer aldığı eserin dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon ise Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik bale, sanatseverler tarafından ilgi gördü.


Etiketler: #kanlı düğün balesi #Bale #Samsun Devlet Opera ve Balesi #Devlet Opera ve Balesi

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