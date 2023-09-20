Diyarbakır’da ev uyuşturucu operasyonu: 2 tondan fazla...
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH, Ergani Jandarma Komando, Batman JÖH ve Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıkları ile Diyarbakır PÖH, Lice Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucuların katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin narkoterör operasyonu düzenlendi. 1 zehir tacirinin gözaltına alındığı operasyon sonucunda 2 ton 120 kilogram esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.
'NEFES ALDIRMAYACAĞIZ'
Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin video paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek. Onlara nefes aldırmayacağız” ifadelerini kullandı.
DİYARBAKIR LİCE'DE KAHRAMAN JANDARMAMIZIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ NARKOTERÖR OPERASYONUNDA— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2023
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