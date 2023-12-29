Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi hafif yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:54
Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
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Bingöl’e giden 16 AAG 10 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iddiaya göre, teknik arızadan dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kum yığınına çarptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

27 yaralı, ambulanslar ile kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolüyle sağlandı.


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