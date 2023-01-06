Diyarbakır'da feci ölüm: Elektrik akımına kapıldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kayı köyünde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Şakir Keskin (55) akıma kapıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Elektrik direğinden indirilen Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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