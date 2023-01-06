Diyarbakır'da 'Almanak' operasyonu: 22 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık, gasp ve kapkaç suçu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik başlattığı 'Almanak' operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

AA
06 Ocak 2023 Cuma, 09:10
Diyarbakır'da 'Almanak' operasyonu: 22 gözaltı
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Diyarbakır'da kapkaç, gasp ve hırsızlık suçlarına yönelik, "Almanak" adıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Huzur Alan Projesi kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık, gasp ve kapkaç suç grubuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin 25 yıl, 3'ünün 10 yılın üzerinde hapis cezası, 1'inin de cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Emniyett'eki işlemlerinin ardından şüpheliler, Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.


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