Diyarbakır'da trafo patlaması!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki trafoda gece yangın başladı. Yangınla birlikte trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi.

DHA
05 Ocak 2023 Perşembe, 09:26
Diyarbakır'da trafo patlaması!
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Diyarbakır Silvan'a bağlı Tokluca Mahallesi’ndeki trafo, gece henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangınla birlikte peş peşe patlamalar meydana geldi.

Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallede paniğe neden oldu.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.


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