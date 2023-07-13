Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen 9 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 günde 9 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı, 175 kilo 52 gram skank maddesi, 4 kilo 17 gram esrar türevleri, 12 gram metamfetamin, 35 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.
Ayrıca, 19 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.???????
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