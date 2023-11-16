Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:39

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:39

Valilikten yapılan açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın ceza infaz koşullarının gündeme getirilmesi amacıyla İmralı Cezaevinin bağlı bulunduğu Bursa iline yapılacağı öğrenilen 'İmralı sözde tecridine karşı Gemlik’e özgürlük yürüyüşü' konulu kitlesel eylem ve etkinlik ile ilgili olarak karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bursa Valiliği tarafından açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden il ve ilçe mülki sınırları içerisine girişlerinin, dış ilçeler açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlarının veya il merkezine girişlerinin 16 Kasım 2023 günü saat 00.01'den 22 Kasım 2023 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklandığı bilgisi alınmıştır. İlimizden de bahse konu eylem, etkinlik ile alakalı katılım, geçiş olabileceği veya ilimizde eylem, etkinlik yapılabileceği değerlendirildiğinde 'kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden' yalnızca bahse konu eylem, etkinlik konusu ile ilgili sınırlı kalmak üzere; açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinden bahse konu etkinliğe jandarma bölgesi dahil katılmak isteyen veya diğer illerden bahse konu etkinliğe gitmek amacıyla il sınırlarımıza girerek geçiş yapmak isteyen araç, şahıs ve grupların girişleri ve çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 16 Kasım 2023 günü saat 00.01'den 19 Kasım 2023 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.