Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine 'Yörünge’ operasyonu: 12 gözaltı
Diyarbakır'da ev ve işyerlerine girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 12 şüpheli, 'Yörünge' adlı operasyon ile yakalandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı tarihlerde ev ve işyerlerine girip, hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, 12 şüpheliyi tespit edip, 'Yörünge' isimli operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda, 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'inin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.
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