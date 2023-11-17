Kütahya’da fuhuş operasyonu: 2 masaj salonu, 4 apart ve 10 ikamet mühürlendi
Kütahya polisi tarafından yapılan çalışmalarda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonu, 4 apart ve 10 ikamet mühürlendi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında 2 masaj salonu, 4 günü birlik apart ve 10 ikametin mühürlendiği bildirildi.
Açıklamada, "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan 9 şahsa adli işlem tesis edilmiş, fuhuş yapmak suçundan 7 şahsa ise idari işlem yapılmış gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında müşteri olarak gittiği tespit edilen 18 şahsa ayrıca idari işlem uygulanmıştır” denildi.
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