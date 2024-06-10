Diyarbakır’da iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 00:57
Diyarbakır’da iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
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Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde, akşam saatlerinde iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.E. ile T.R.A. sırt ve bacaklarından bıçakla, B.Y. de sopa ve yumruk darbeleri ile yaralandı. Kavgada bir işyerinin de camları kırıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan İ.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

 

 


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