Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 23:37
Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı
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Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Caddesi’nde, akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada U.A. (31) ve R.A.A. (20), ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan U.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de bazı şüphelileri gözaltına aldı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.


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