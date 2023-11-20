Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 08:58

Güncelleme: 20.11.2023 - 09:28

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi’nde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda, M.T. (29) başından yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalelerinin ardından önce Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.