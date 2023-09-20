Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 167’nci sokakta, dün sabah saatlerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu B.E. ve C.E. yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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