Diyarbakır'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Fırat Simpil Caddesi'nde meydana geldi. Kırsal Onbaşılar Mahallesi'ne taziyeye giden İsmail Gazanrı idaresindeki 21 SB 154 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yaşar Bulut'un kullandığı 72 AAB 391 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Muhammed Eyüp Sezer (6) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Sezer, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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