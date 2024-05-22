Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:40

Güncelleme: 22.05.2024 - 13:41

Diyarbakır-Batman karayolunun 25’inci kilometresinde kırsal Karalar Mahallesi’nde, sürücüleri öğrenilemeyen 06 HC 7721 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.