Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır-Batman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:40
Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Diyarbakır-Batman karayolunun 25’inci kilometresinde kırsal Karalar Mahallesi’nde, sürücüleri öğrenilemeyen 06 HC 7721 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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