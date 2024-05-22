Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır-Batman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Batman karayolunun 25’inci kilometresinde kırsal Karalar Mahallesi’nde, sürücüleri öğrenilemeyen 06 HC 7721 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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