Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:43

Güncelleme: 22.05.2024 - 00:43

Survivor'da finale adım adım yaklaşırken, düellonun ardından bu akşam yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleyle tamamlandı. İzleyicilerin gözlerini ekrana kilitleyeceği Survivor macerası resmen başladı. Kimin eleneceği ve kimin kalacağı merakla beklenen bir konu haline geldi.

Rekabetin doruklara çıktığı, tempolu bir yarışın içine doğru hızla ilerleniyor. Her biri birbirinden güçlü olan yarışmacılar arasındaki mücadele, izleyenlere muhteşem bir deneyim sunuyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mayıs 2024 Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA YENİ KURALLAR!

Acun Ilıcalı, yeni kuralları açıkladı ve geçmişte hata oluşan Mavi ve Kırmızı takımların bu hafta da aynı şekilde devam edeceğini duyurdu. Bireysel düzeyde takımların kadrosu değişmeyecek ve kadınlar ile erkekler birlikte yarışabilecek. Bu yeni düzenlemeyle birlikte Survivor'da heyecan doruklara çıkmaya devam ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu nefes kesen bir mücadele sonrasında 12-7'lik skorla kazanan Kırmızı takım oldu. Damla Can ile Merve'nin son atışta karşı karşıya gelmesi, izleyicilerin heyecanını doruk noktaya çıkardı. Merve'nin son saniyelerde yaptığı isabetli atışıyla Kırmızı takımın zaferi ekranlara yansıdı.

SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 21 Mayıs Salı günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu.