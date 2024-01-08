Diyarbakır’da iş cinayeti: Devrilen forkliftin altında kalan işçi, hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kullandığı forkliftin altında kalan Hasan Altuğ (24), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi, Batman kara yolu üzerindeki Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.
Özel bir firmada çalışan Hasan Altuğ’un, bir TIR’ın içerisindeki seramik karoları indirdiği sırada kullandığı forklift, devrildi.
Altuğ forkliftin altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Altuğ’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Altuğ’un cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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