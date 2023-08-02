Düzce'de iş cinayeti: Forklift ile bariyer arasında sıkıştı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bulunan pres fabrikasında forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:26
Düzce'de iş cinayeti: Forklift ile bariyer arasında sıkıştı
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Düzce'nin Gümüşova ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan pres fabrikasında, F.D.'nin kullandığı forklift, o esnada çalışan Taner Efe Talay’a çarptı.

Çarpmayla birlikte bariyer ile forklift arasında sıkışan Talay’a ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirlediği Taner Efe Talay’ı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti. Kaza anı ise fabrika içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde forkliftin arka kısmındaki Talay’ın operatörünün geri manevrası sonrası bariyer ile forklift arasında sıkıştığı görülüyor.


Düzce İşçi forklift

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