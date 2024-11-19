Diyarbakır’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın paniği!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Yangın
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