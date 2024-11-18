Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın: 2 kişinin durumu kritik!

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın: 2 kişinin durumu kritik!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 21:23

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Namık Kemal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın ilk 2 katınki tekstil atölyesinde çıktı. 

Çalışanların yoğun dumanı gören çalışanların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Tekstil atölyesinin yer aldığı binanın yakınındaki 5 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Esenyurt #Yangın

İlgili Haberler

Elazığ'da metruk binada yangın!

Elazığ'da metruk binada yangın!
Zonguldak'ta evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ta evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Kocaeli'de panik anları... İş makinesi doğal gaz borusunu deldi: Yangın çıktı

Kocaeli'de panik anları... İş makinesi doğal gaz borusunu deldi: Yangın çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler