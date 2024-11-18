Elazığ'da metruk binada yangın!
Elazığ'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elazığ’da merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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