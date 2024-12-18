Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin bulundu
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
Merkez Bağlar ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Ecrin Erim'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Erim'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kızından haber alamayan annenin emniyete kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk bulunmuştur" bilgisine yer verildi.
Etiketler: #diyarbakır #kayıp çocuk
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- Üç isme ihraç yolu
- Müdürleri makamında topladı
- ‘Eski bakan istiyor, tahliye edin’
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!
- 'Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını...'
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki