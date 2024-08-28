Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’den hâlâ haber yok

Yayınlanma: 28.08.2024 - 05:34

Güncelleme: 28.08.2024 - 05:34

Narin için endişeli bekleyiş devam ediyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsalına bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin, 21 Ağustos’ta Kuran kursuna gitti. Küçük çocuğu bir daha gören olmadı. Kayıp Narin’i bulmak için özel ekip kuruldu.

Dalgıçlar sulama kanalı, dere ve sazlıkta çalışma yaparken diğer ekipler de kayalıklar, tarlalar, boş evler, ahırların yanı sıra yeraltı görüntüleme cihazlarıyla saman yığınlarını da taradı. Ancak bir haftadır devam eden arama çalışmaları sonuç vermedi. Narin hâlâ bulunamadı. Dün kentteki bütün şehir içi ve ilçelerde toplu taşıma yapan tüm otobüslere, Narin’in resmi ile iletişim bilgilerinin üzerinde bulunduğu afişler asıldı.

‘SAATLER ÖRTÜŞMÜYOR’

Cumhuriyet’e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren, soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirterek “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alınanların yanında “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınanların da olduğunu kaydetti. Eren, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu için şu ana kadar kaç kişi hakkında gözaltı kararı verildiğine ilişkin ise bilgi veremeyeceğini söyledi.

Eren, Narin’in halasının iddiası olan “Kamerada Narin’in Kuran kursuna gidişinin olduğunu ancak çıkışının olmadığı” yönündeki iddiaya ilişkin de dosyada böyle bir bilginin bulunmadığını, Kuran kursu saatleri ile Narin’in kaybolduğu saatlerin örtüşmediğini belirtti. Kurs imamın da ifadesine başvurulduğunu aktaran Eren, imamın evi dahil birçok evin de arandığını kaydetti.