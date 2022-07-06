Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olan 50 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) bulundu. Kuru'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:36
Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası bulundu
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Ergani Adnan Menderes Mahallesi'ndeki dün ikametinden ayrılan  Mehmet Kuru'dan haber alamayan ailesinin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede başlatılan arama çalışması sonuç verdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kuru, AFAD ekiplerince Eğil ilçesine bağlı Dere Mahallesi civarında bulundu. Eğil Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirilen Kuru'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


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