Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası bulundu
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olan 50 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) bulundu. Kuru'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ergani Adnan Menderes Mahallesi'ndeki dün ikametinden ayrılan Mehmet Kuru'dan haber alamayan ailesinin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede başlatılan arama çalışması sonuç verdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kuru, AFAD ekiplerince Eğil ilçesine bağlı Dere Mahallesi civarında bulundu. Eğil Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirilen Kuru'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- 133 bin lira hastane parasını takside unuttu
- 'Banyo röntgencisi' için istenen ceza belli oldu
- 'Merkez Bankası çatır çatır para basıyor!'
- Trabzonsporlu yıldıza arka plan değişikliği!
- Gerçek babasının kim olduğunu 56 yaşında öğrendi
- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
- Songül Karlı davasında karar
- Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı
- Van’da konteyner yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'
- Yangından beter emir!
- İYİ Parti'ye sürpriz transfer