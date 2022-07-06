Kayıp iş makinesi operatöründen 9. günde acı haber geldi
Düzce'de, sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak’ın (34) cansız bedeni, arama çalışmalarının 9'uncu gününde, 30 kilometre uzaklıktaki suyun içinde bulundu.
Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyü köprüsünün ayakları, sel sularına kapılan ağaç ve atıklarla tıkandı. İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesiyle 28 Haziran günü saat 04.00 sıralarında çalışma yapan Okan Bayrak ise köprünün bir tarafının çökmesi sonucu suya kapılarak kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bayrak'ın bulunması için Melen Çayı boyunca AFAD, jandarma arama- kurtarma, İHH, itfaiye ekipleri ile dalgıç polisler ve helikopter ile arama yapıldı.
Ekipler, bugün sabah saatlerinde, Bayrak’ın suya kapıldığı yere 30 kilometre uzaklıktaki Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde ceset gördü. Cansız beden, sudan çıkarılırken, yapılan incelemede Okan Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.
Bayrak’ın cansız bedeni, morga götürüldü.
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